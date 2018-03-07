مسلمة من أصل عراقي تشارك في برنامج جريء

تسبب إعلان شابة أمريكية مسلمة من أصل عراقي عن مشاركتها في برنامج "تلفزيون الواقع"، بجدل واسع في وطنها الأم وحتى لدى أقاربها.

والشابة المسلمة أمل الياسري شاركت في الموسم الثامن من برنامج Naked and Afraid "عراة وخائفون"، الذي ستعرضه قناة "ديسكفري" الأمريكية في 11 مارس، وهي بذلك أول متسابقة مسلمة من أصول عربية تشارك فيه.

وتدور فكرة البرنامج حول قضاء مشتركين (رجل وامرأة) يلتقيان للمرة الأولى ويقضيان 21 يوما لوحدهما في بيئات طبيعية خطرة وهما عاريان، ويواجهان كل ما يمر أمامهما من تحديات للوصول إلى هدف واحد وهو النجاة.

ولكن، بمجرد معرفة عائلة الشابة العراقية بهذا الخبر، قرر العديد منهم مقاطعة الفتاة على الفور، معتبرين أن مشاركتها في هذا النوع من البرامج يتعارض مع معتقدات المجتمعات المسلمة ذات الطبيعة المحافظة.

وأثارت مشاركتها في البرنامج ردود أفعال قوية في العراق وهو ما يمكن متابعته على شبكات التواصل الاجتماعي حيث وجهت انتقادات شديدة لها فيما أعرب البعض عن دعمها في اختيارها كـ "امرأة مستقلة".

وقالت الياسري في مقابلة مع مجلة "بيبول" Pepole، إنها شاركت في البرنامج لرسم صورة غير نمطية عن النساء المسلمات، لتؤكد أن باستطاعتهن فعل كل شيء وليس فقط البقاء في المنازل وتغطية أنفسهن.

وأمل 34 عاما هي أم لثلاثة أطفال من ولاية آيوا أمضت طفولتها كلاجئة عراقية، بسبب معارضة عائلتها للنظام السابق، قبل مجيئها إلى الولايات المتحدة في سن العاشرة من عمرها.

المصدر: وكالات

علي جعفر