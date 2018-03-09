جزار هندي يقطع يد ابنه بسبب إدمانه الهاتف

أثار مراهق هندي مدمن على مشاهدة المواد الإباحية عبر مواقع الإنترنت، غضب والده الذي قطع يد ابنه اليمنى كعقاب وحشي على رفضه تسليم هاتفه الذكي.

وقع الحادث بالقرب من مدينة حيدر آباد، حيث رفض الشاب، محمد خالد قريشي، البالغ من العمر 18 عاما، الخضوع لأوامر والده البالغ عمره 45 عاما، الذي كان يحاول وضع حد لإدمان ابنه على استخدام الهاتف الذكي.

وضبط الأب، محمد قيوم قريشي، ابنه وهو يشاهد أفلاما للكبار. وحاول انتزاع الهاتف من يده، ما أدى إلى فراره من المنزل، إلى أن عاد في ساعة متأخرة من الليل. وفي صباح اليوم التالي، اشتبك الأب مع الابن مرة أخرى.

وبهذا الصدد، قال مفتش الشرطة، لاكشميكانث ريدي: "في نوبة غضب، التقط قيوم سكين الجزار وقطع يد خالد اليمنى. وعند سماع صرخات الشاب، جاء أفراد العائلة ونقلوه إلى المستشفى القريب على الفور، حيث قال الأطباء إن اليد كانت مقطوعة بنسبة 90%، وفرص إعادتها غير واضحة"، وفقا لتقارير Hindustan Times.

وبعد الحادث، سُلم الأب، الذي يعمل في الجزارة، إلى مركز شرطة Pahadishareef، حيث سُجن لمدة 14 يوما قبل المحاكمة. وقال ريدي: "تم حجز الأب بموجب المادة 307 من قانون العقوبات الهندي (محاولة القتل)".

وذكر الجزار خلال استجواب الشرطة، أن ابنه خالد أدمن مشاهدة الأفلام الإباحية على هاتفه المحمول، وذلك على حساب العمل والطعام والنوم.

يذكر أن الشاب يعمل كعامل تنفيذي مع مشغل كابل محلي في المنطقة.

المصدر: rt

ديمة حنا