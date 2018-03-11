ما سر التفاهم المتبادل بين الزوجين؟

نشرت مجلة "Family Process‎" نتائج أبحاث علمية تفسر السر الرئيسي للتفاهم المتبادل بين الزوجين.

وتوصلت كريستينا كورنوس عالمة نفس العائلة إلى استنتاج يؤكد تأثير المشاعر الإيجابية على العلاقة الزوجية، والتي تؤدي بدورها إلى سيادة التفاهم بين الزوجين في أغلب الأوقات.

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وقالت عالمة النفس، إن المشاعر الإيجابية لا تؤثر على العلاقات الزوجية فحسب، بل تؤثر على الأشخاص خارج نطاق الأسرة ممن نصادفهم في المحيط الخارجي أو في أماكن العمل وغيرها من الأماكن العامة.

وتشدد كورنوس، على أن المشاعر السلبية لا تؤدي فقط إلى تفاقم العلاقة بين الزوجين، لما تشكله العواطف السلبية من ضبابية لدى الشريك، الذي يحاول فهم الإحساس السلبي لشريك حياته، لكنها تدخله في كثير من الأحيان في حالة شك خطيرة لا تنتمي إلى الواقع وتؤدي بدورها إلى سوء العلاقة الزوجية.

وتنصح الطبيبة النفسية الزوجين بالابتعاد عن الغضب قدر الإمكان، ومراعاة شعور شريك الحياة الزوجية في عواطفه كافة، والاستفسار عن أسباب (حزنه أو غضبه)، لتقديم المساعدة له، وعدم الحكم المسبق على ظواهر الأمور قبل التعرف على حقيقتها، فكثير من التصوّر بعيد عن الواقع.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو