وزير الدفاع الروسي يهنئ النساء العسكريات بعيد المرأة

هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو النساء اللواتي يخدمن في الجيش وكذلك أمهات وزوجات الضباط والجنود بعيد المرأة.

وجاء في كلمة ألقاها الوزير في اجتماع قيادات القوات المسلحة الروسية "قبل كل شيء أريد أن أهنئ كل نسائنا الرائعات بعيد المرأة القادم وكذلك الأمهات اللواتي يخدم أبناؤهن في الجيش ويؤدون واجبهم دفاعًا عن الوطن وزوجات العسكريين اللواتي يحفظن بحفاوة شعلة العائلة وبالطبع النساء العسكريات والمدنيات اللواتي يخدمن في الجيش".

ria.ru Aleksy Nikjolsky

وحسب وزير الدفاع فإن الجيش الروسي تخدم فيه 44.5 ألف مرأة، منهن 7.5 ألف ضابط، ناهيك عن 315 ألف مرأة مدنية يعملن في الجيش و1300 طالبة في الكليات العسكرية.

وأشار شويغو إلى أن كلهن يؤدين واجبهن بامتياز. وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح العام الماضي 112 امرأة عسكرية أوسمة وميداليات حكومية. كما منحت وزارة الدفاع الروسية 10 آلاف و78 امرأة ميداليات.

يذكر أن عيد المرأة العالمي يعد عطلة رسمية في روسيا ويحتفل به كل عام يوم 8 مارس.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف