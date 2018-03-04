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ممنوع "الرقص والتمايل" بحفل تامر حسني في السعودية

مجتمع

ممنوع
Reuters
تامر حسني
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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا أكدوا أنها لبطاقات حفل المغني المصري تامر حسني في السعودية، والتي طبع عليها قائمة شروط على الجمهور الذي سيحضر الالتزام بها.

وبحسب صور النشطاء، طبع على البطاقات عبارة "ممنوع الرقص والتمايل"، فيما نشر غيرهم قائمة الشروط والتي شملت ضرورة الالتزام بالزي المحتشم ومنع التدخين داخل موقع الحفل والأكل داخل المدرج.

ومن المرتقب أن يجري الحفل الغنائي في 20 مارس الحالي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، علما أن الحفل سيكون مختلطا ولكن بمدرج منفصل إلى قسم مخصص للرجال وآخر للنساء.

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المصدر: وكالات

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