ممنوع "الرقص والتمايل" بحفل تامر حسني في السعودية

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا أكدوا أنها لبطاقات حفل المغني المصري تامر حسني في السعودية، والتي طبع عليها قائمة شروط على الجمهور الذي سيحضر الالتزام بها.

وبحسب صور النشطاء، طبع على البطاقات عبارة "ممنوع الرقص والتمايل"، فيما نشر غيرهم قائمة الشروط والتي شملت ضرورة الالتزام بالزي المحتشم ومنع التدخين داخل موقع الحفل والأكل داخل المدرج.

الكائن الصحوي داخل الموظف هو من يقرر !

تأملي تذاكر حفلة تامر حسني ..

"ممنوع الرقص والتمايل"

😖 pic.twitter.com/V17u986OSz — رغد الفيصل (@alfaisalrgad_) March 4, 2018

#السعودية تضع شروطاً لحضور حفل تامر حسني: ممنوع الرقص والتمايل والالتزام بالزي المحتشم . pic.twitter.com/N5HJdpBbsh — النهضة 🇰🇼 (@AL_nahdaa) March 4, 2018

#ممنوع_الرقص_والتمايل تثير سخرية الكثير من ردود أفعال المجتمع تجاه الإجراءات العشوائية التي تتخذها #هيئة_الترفيه في سبيل محاولتها لإقناع المجتمع بجدوى فعالياتها !! 😇 pic.twitter.com/NNxVZMbbfz — إعلاميو الشرقية (@e3lamyualshrq1) March 4, 2018

ومن المرتقب أن يجري الحفل الغنائي في 20 مارس الحالي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، علما أن الحفل سيكون مختلطا ولكن بمدرج منفصل إلى قسم مخصص للرجال وآخر للنساء.

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المصدر: وكالات