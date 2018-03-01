زوجان يبحثان عن موظف لتثقيف طفليهما جنسيا!

شعر والدان بالقلق إزاء فكرة التحدث مع طفليهما حول الجنس، الأمر الذي دفعهما للبحث على الإنترنت عن شخص يقوم بهذه المهمة مقابل مرتب مجز.

وأرسل الزوجان، من مدينة باث البريطانية، عرض عمل على موقع رعاية الأطفال (childcare.co.uk)، بحثا عن شخص يمتلك المصطلحات والقدرة المناسبة للتحدث عن الجنس مع الأطفال.

وجاء في المنشور ما يلي: "لدينا طفلان، ابنة عمرها 8 أعوام وابن عمره 7 أعوام، أبحث أنا وزوجي عن شخص قادر على التحدث مع ابنتنا وابننا حول الجنس، ومثل معظم الآباء، كنا نأمل أن يكون لدينا المزيد من الوقت قبل أن يصبح هذا الأمر مشكلة! ولكننا وصلنا إلى مرحلة العجز عن تقديم أجوبة مقنعة بالنسبة لأطفالنا حول موضوع الجنس".

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وأوضح المنشور أن الزوجين غير راضيين بالتعليم الجنسي، الذي يتلقاه الأطفال في المدرسة، ما دفعهما للبحث عن شخص يمتلك القدرة على تغطية عدة مواضيع هامة، مثل الجنس، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والحماية الجنسية، والحمل، بالإضافة إلى أنواع الجنس الأخرى (المتحولين جنسيا).

وفي حين أن هذا الطلب غير تقليدي، فإن الزوجين على استعداد لدفع 2500 جنيه إسترليني للشخص المرشح، الذي يمكنه التعامل مع هذه المواضيع "بدقة ومهنية".

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا