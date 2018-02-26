مسلم يصمم "حجاب الفخر" لدعم "الخصوصية الجنسية"

يقدم مصمم أزياء مسلم حجابا بألوان الطيف، أملا في أن يصبح رمزا للشمولية ويحفز الجميع على التمسك بهوياتهم، خلال الدورة 40 لمهرجان ماردي جرا في سيدني، الشهر المقبل.

وجاء تصميم "حجاب الفخر" ضمن حملة لدعم زواج المثليين في أستراليا، ووفقا للمصمم الأسترالي السريلانكي، آزهان موناس، فإن الحجاب بيع طوال الأيام الموالية لطرحه في الأسواق أول مرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

Reuters Picture courtesy of MOGA

وأشار إلى أنه سيعاد طرحه في المهرجان الأسترالي السنوي يوم 3 مارس/آذار، "للاحتفال بالحياة والحب"، وتسليط الضوء على الموضوع المثير للجدل في جميع أنحاء العالم بشأن المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا.

وأكد موناس، مؤسس شركة الأزياء "MOGA" عام 2016، أنه تلقى ردود فعل إيجابية بشأن تصميمه من عديد سكان الشرق الأوسط وشرق آسيا، حيث "كانوا سعداء جدا باعترافنا بخصوصيتهم".

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ويأمل موناس، وهو مسلم ولد في سريلانكا وانتقل للعيش في أستراليا خلال فترة طفولته، أن يساعد تصميمه في إثارة النقاشات حول قضايا المثليين والمتحولين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي، حتى بين المسلمين المحافظين.

وقال المصمم البالغ من العمر 24 عاما: ليس من العدل أن نقول إن كل مسلم مناهض للمثليين .. لا نريد أن نؤذي أو نسيء لأي شخص، نريد فقط أن نبدأ نقاشات حول الموضوع".

وأشار المصمم إلى أن سعر الحجاب يبلغ 63 دولارا، وقد بيع في أستراليا وخارجها، من دون ذكر عدد القطع التي تم بيعها.

وقد استخدمت العلامة التجارية MOGA، سابقا في تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية من ذلك تصميم حجاب من اللحوم النيئة عام 2017، احتجاجا على "تشييء" المرأة، وقد ذهب ريع المبيعات إلى الجمعيات الخيرية التي تدعم النساء والفتيات في المناطق الريفية.

وأكد موناس أن مجموعته المقبلة التي سيطرحها في شهر يونيو/حزيران ستدعم حركة "#MeTo" ضد التحرش الجنسي.

المصدر: رويترز

فادية سنداسني