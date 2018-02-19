ممثلة أمريكية تثير الجدل من جديد بارتدائها الحجاب
أطلت النجمة الأمريكية، ليندسي لوهان، بالحجاب خلال حضورها عرض أزياء خاص، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة البريطانية لندن.
وتأسس هذا النوع من العرض، الذي عُقد يوم 17 فبراير/شباط خلال أسبوع الموضة في لندن، العام الماضي من قبل ماركة الأزياء المسجلة "Haute Elan"، حيث يتم عرض أزياء متواضعة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من العباءات والحجابات.
Oh my days! As if Lindsay Lohan came over to say hello to Team Hawa!😍 She was so lovely and was saying how she's into halal cosmetics and what she’s actually wearing on her face today was all halal!! Well all I can say is if it's good enough for Lindsay Lohan, gurlll whatcha all waiting for?!💋😉😘💄 @lindsaylohan #lindsaylohan #movieicon #legend #halal #makeup #beauty #beautyqueen #halalcosmetics #crueltyfree #vegetarian #vegan #noanimaltesting #hawa__cosmetics
وفي حديث مع BBC Minuteـ قالت الممثلة لوهان، التي شاركت في العرض وهي ترتدي الحجاب الأسود: "لا يجب أن تكون الموضة "عارية دائما"، ويمكن أن تبقى جميلة بإشراف مجموعة قوية من النساء".
وفي يناير/كانون الثاني، حذفت الممثلة البالغة من العمر 31 عاما، جميع الصور من حسابها على إنستغرام، وكتبت في ملفها التعريفي عبارة "السلام عليكم".
وتحدثت لوهان سابقا عن هدايتها للإسلام، على الرغم من عدم تأكيدها نبأ اعتناقها الدين الإسلامي.
المصدر: إنديبندنت
ديمة حنا