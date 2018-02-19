ممثلة أمريكية تثير الجدل من جديد بارتدائها الحجاب

أطلت النجمة الأمريكية، ليندسي لوهان، بالحجاب خلال حضورها عرض أزياء خاص، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة البريطانية لندن.

وتأسس هذا النوع من العرض، الذي عُقد يوم 17 فبراير/شباط خلال أسبوع الموضة في لندن، العام الماضي من قبل ماركة الأزياء المسجلة "Haute Elan"، حيث يتم عرض أزياء متواضعة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من العباءات والحجابات.

وفي حديث مع BBC Minuteـ قالت الممثلة لوهان، التي شاركت في العرض وهي ترتدي الحجاب الأسود: "لا يجب أن تكون الموضة "عارية دائما"، ويمكن أن تبقى جميلة بإشراف مجموعة قوية من النساء".

وفي يناير/كانون الثاني، حذفت الممثلة البالغة من العمر 31 عاما، جميع الصور من حسابها على إنستغرام، وكتبت في ملفها التعريفي عبارة "السلام عليكم".

وتحدثت لوهان سابقا عن هدايتها للإسلام، على الرغم من عدم تأكيدها نبأ اعتناقها الدين الإسلامي.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا