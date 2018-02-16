هندية تنتحل صفة رجل وتتزوج مرتين من أجل نهب المهر منهن

اعتقلت الشرطة الهندية امرأة بعد انتحالها صفة رجل وتزوجها من امرأتين للحصول على مهر منهن، بالإضافة إلى الإساءة لإحداهن من أجل نهب أموالها.

وبدأت عملية الاحتيال الغريبة عندما أنشأت المرأة الهندية المعروفة باسم "سويتي سين" البالغة من العمر 26 عاما، من ولاية أوتار براديش، حسابا وهميا على فيسبوك تحت اسم "كريسنا سين" في عام 2013، ثم قامت بنشر صور لها بملابس رجالية واستخدمت حسابها ذاك للتواصل مع النساء، بحسب ما ذكره مدير قسم الشرطة، جانميجاي خاندوري في صحيفة "Indian Express".

إقرأ المزيد

وفي عام 2014، سافرت سين مع أفراد عائلتها إلى مدينة "Kathgodam" للقاء شابة تبلغ من العمر 22 عاما كانت قد تعرفت عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي، وقد أقنعتها بأنها رجل وتزوجا في العام ذاته، وعاشا سويا في منزل مستأجر، ومن ثم بدأ "الجحيم" عندما قامت سين بالاعتداء على المرأة ومضايقتها للحصول على المهر.

ثم في عام 2016، تزوجت سين من امرأة أخرى تبلغ من العمر 20 عاما، واستمرت في خدعتها إلى أن تقدمت الزوجة الأولى بشكوى لدى الشرطة تتهم فيها سين بسرقة المهر وممارسة العنف، واتهمتها في البلاغ بأخذ 850 ألف روبية، ما يعادل 13.243 دولار، من عائلتها، بدعوى الحاجة إليها من أجل مصنع كانت تملكه في هاردوار.

ولم تتمكن الزوجتان من كشف خدعة سين، حيث أنها لم تكشف عن جسدها أمامهن، فضلا عن تصرفاتها الرجالية البحتة أمام الجميع.

إقرأ المزيد

وقد عثرت الشرطة على سين وألقت القبض عليها، الأربعاء 14 فبراير، باعتبارها الزوج المتهم بالعنف المنزلي وسرقة المهر، إلا أن المتهمة اعترفت خلال التحقيقات بأنها امرأة تنتحل شخصية رجل. وتواجه سين حاليا تهما بانتحال صفة والاحتيال والتزوير.

والجدير بالذكر أن التقاليد الهندية القديمة تقتضي أن تدفع عائلة العروس مهرا من المال والذهب للعريس بعد الزواج، وعلى الرغم من أن القانون منع هذه الممارسات منذ 1961 إلا أنها ما تزال شائعة.

المصدر: RT

فادية سنداسني