جوّعها جدها حتى شارفت على الموت! (صور)

منع جدّ ياباني حفيدته من تناول الطعام حتى بلغ وزنها 16.8 كيلوغرام بسبب معاملته القاسية.

ونشرت الفتاة اليابانية صورا مخيفة لجسدها النحيل على تويتر موضحة السبب في ذلك، بحسب صحيفة ديلي ميل.

ووصفت الفتاة اليابانية وضعها بعد أن وقعت تحت وصاية جدها القانونية قبل 10 سنوات، حيث منعها خلال كل تلك المدة من الاقتراب من الطعام، وإذا حصل وقبض عليها تأكل أي شيء كان يعاقبها بالضرب على معدتها لإجبارها على بصق الطعام.

وتدهورت الحالة الصحية للفتاة حتى وصلت إلى المستشفى حيث أنقذها الأطباء من موت محتّم فصلتها عنه دقائق معدودة فقط وفق تصريحات الأطباء.

وعرضت الفتاة صورها التي التقطتها بنفسها لتوثق الحالة وليراها أكبر عدد من الناس، لكي يحذروا من الوقوع في نفس مصيبتها.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو