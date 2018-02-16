جوّعها جدها حتى شارفت على الموت! (صور)
منع جدّ ياباني حفيدته من تناول الطعام حتى بلغ وزنها 16.8 كيلوغرام بسبب معاملته القاسية.
ونشرت الفتاة اليابانية صورا مخيفة لجسدها النحيل على تويتر موضحة السبب في ذلك، بحسب صحيفة ديلي ميل.
ووصفت الفتاة اليابانية وضعها بعد أن وقعت تحت وصاية جدها القانونية قبل 10 سنوات، حيث منعها خلال كل تلك المدة من الاقتراب من الطعام، وإذا حصل وقبض عليها تأكل أي شيء كان يعاقبها بالضرب على معدتها لإجبارها على بصق الطعام.
وتدهورت الحالة الصحية للفتاة حتى وصلت إلى المستشفى حيث أنقذها الأطباء من موت محتّم فصلتها عنه دقائق معدودة فقط وفق تصريحات الأطباء.
入院後の写真です。— 淡々と白菜 (@______410) February 9, 2018
あまり無くてすみません。 pic.twitter.com/8m6CAbGPow
あれから10年近く経ちました。— 淡々と白菜 (@______410) January 27, 2018
祖父から食事を許さない、黙って食べたら吐くまで腹蹴りされ体重が16kgまで落ちました。
虐待を受けている人、これとは少し違うけど摂食障害の人、
手遅れになる前に助けを求めてください。
私は発見があと10分遅ければ死んでいたと言われました。#児童虐待#摂食障害pic.twitter.com/VMTexoUFKd
16kgになる少し前のものですが... pic.twitter.com/B8ftPV9CsJ— 淡々と白菜 (@______410) February 9, 2018
وعرضت الفتاة صورها التي التقطتها بنفسها لتوثق الحالة وليراها أكبر عدد من الناس، لكي يحذروا من الوقوع في نفس مصيبتها.
المصدر: لينتا رو
خالد ظليطو