سجناء روس يشكلون صاروخ "توبول-إم" من الثلج بالحجم الكامل

قام نزلاء السجن رقم 6 في مقاطعة أومسك، بتشكيل بطارية صواريخ استراتيجية عابرة للقارات من طراز "توبول-إم" من الثلج بالحجم الكامل.

وقال موقع الإدارة الإقليمية لمصلحة السجون الاتحادية الروسية، إن المذهل في الأمر، هو تطابق كافة المكونات والقطع في "البطارية الثلجية" مع "شقيقتها الحقيقية".

ويبلغ طول المجمع 13.5 متر، وعرضه 3.5 متر، وارتفاعه حوالي 2.5 متر.

وشارك في تشكيل هذه التحفة الفنية 7 أشخاص تمكنوا من إنجاز المهمة خلال 15 يوما.

وتؤكد إدارة السجن، الموجود في سيبيريا، أن السجناء قاموا العام الماضي بتجميع الطراد "أفرورا" من الثلج بحجمه الحقيقي أيضا.

المصدر: news.mail.ru

ادوارد سافين