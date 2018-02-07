أوكراني يستخدم براميل فارغة لتوليد الكهرباء!

اقترح المواطن الأوكراني، فيتالي مايبورودا، على السكان المحليين توليد الكهرباء بمساعدة صفائح من البراميل المعدنية الفارغة.

ونشر مايبورودا، على يوتيوب، شريط فيديو مع التطبيق العملي اللازم. وقال، إنه قام بتجميع مولد طاقة عمودي ريحي بشكل يدوي. وأشار إلى أنه من الممكن ربط الجهاز بمولد سيارات بقوة كيلوواط واحد.

ويزعم فيتالي مايبورودا، بأن جهازه يمكن أن يولد 200-300 كيلوواط / ساعي من الكهرباء شهريا.

وذكر مايبورودا أنه بمساعدة الجهاز يمكن تدفئة بيت ريفي صغير وتوفير الإضاءة لمرآب عادي أو كشك.

وللتباهي بالروح الوطنية، طلا مايبورودا "اختراعه الجديد" باللونين الأصفر والأزرق احتفاء بالعلم الوطني الأوكراني.

المصدر: لينتا رو

إدوارد سافين