جريمة اغتصاب رضيعة تبلغ 8 أشهر تهز المجتمع الهندي!

شهدت الهند جريمة اغتصاب صادمة جديدة وقعت هذه المرة بحق رضيعة لا يزيد عمرها عن 8 أشهر.

وأفدت قناة NDTV بأن الطفلة الرضيعة اغتصبت يوم الأحد الماضي داخل منزل والديها بالعاصمة نيودلهي، ولا تزال ترقد في أحد مستشفيات العاصمة وهي في حالة حرجة.

وقالت سفاتي ماليفال، عضو جنة نيودلهي لشؤون المرأة، إن الرضيعة أجريت لها عملية جراحية، يوم الاثنين، استغرقت 3 ساعات، ووصفت إصابات أعضاء جسمها الداخلية بـ"المروعة".

وتوجهت ماليفال إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي بطلب حماية الأطفال في الهند بـ"قوانين أكثر صرامة وإجراءات أمنية إضافية".

واعتقلت الشرطة المشتبه به في ارتكاب هذه الجريمة الفظيعة وهو أحد أقارب عائلة الطفلة ويبلغ من العمر 28 عاما.

What to do? How can Delhi sleep today when 8 month baby has been brutally raped in Capital? Have we become so insensitive or we have simply accepted this as our fate? Where is the sena which attacked a school bus to 'protect honour'? No one to ask questions from the system now? — Swati Jai Hind (@SwatiJaiHind) 29 января 2018 г.

المصدر: time.com

إينا أسالخانوفا