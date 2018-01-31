مراهق ينتحر على الهواء بسبب الحب!

أقدم مراهق من الهند على الانتحار في بث مباشر أثناء مكالمة مع صديقته عبر الفيديو في تطبيق واتس آب.

وصرحت صديقة الشاب لرجال الشرطة بأن أكاش كومار (19سنة)، اتصل بها عبر الماسنجر للتحدث معها للمرة الأخيرة، حيث كان عليهما الانفصال لأن أسرتيهما تعارضان علاقتهما.

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وأضافت الفتاة أنها عندما فتحت الاتصال عبر الفيديو، شاهدت حبيبها ممددا على السرير وبيده مسدس موجه إلى رأسه، وطلبت منه رميه جانبا، إلا أنه رفض ذلك.

من جانبها، تفترض وسائل الإعلام الهندية أن السبب الرئيس لعملية الانتحار قد لا يكون الحب بل فشل كومار أكاديميا. في حين تؤكد بعض المصادر أن السبب هو والد كومار الذي اعترض على علاقة ابنه بهذه الفتاة لأنها من عائلة مرتبطة بعالم الجريمة.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما