انخفاض قياسي لمعدل الجريمة في روسيا

أظهرت بيانات مكتب المدعي العام في روسيا انخفاضا ملحوظا في عدد الجرائم المسجلة في عام 2017.

ونشرت قناة تلغرام الرسمية لمكتب المدعي العام تقريرا عن عدد الجرائم المسجلة على الأراضي الروسية، في عام 2017، والتي بلغت 2 مليون و58 ألفا و476 جريمة، أي أقل بـ 101 ألف و587 جريمة من عددها في العام 2016، بانخفاض بلغت نسبته 4.7%.

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وتشير البيانات في هذا التقرير إلى انخفاض ملحوظ في عدد الجرائم المبلغ عنها في عام 2017 في جميع مناطق الاتحاد الروسي الفدرالي، بنسب تراوحت مابين 1.8% و8.4%.

كما أشار مكتب المدعي العام إلى انخفاض نسبته 6.8% في عدد جرائم القتل و10.5% في جرائم الشروع في القتل، وإلى تراجع عدد الجرائم الخطيرة المختلفة بنسبة بلغت 7.6%.

المصدر: تاس

خالد ظليطو