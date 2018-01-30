كلمة "الله" تجبر شركة "H&M" على سحب أحد منتجاتها

اضطرت شركة الملابس العملاقة السويدية "H&M" لسحب مجموعة من جوارب الأطفال من متاجرها بعد تلقيها شكاوى من الزبائن.

وأدى تصميم الجوارب إلى اندلاع ضجة وسط العملاء الذين تقدموا بشكاوى إلى الشركة، تتعلق بالجزء العلوي منها، حيث رسم عليها رجل من الليغو يحمل آلة لصيانة الطرقات، إلا أن الخط الذي رسمته الآلة كان مشابها لكلمة "الله" بالخط العربي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام السويدية.

So you didn't learn a thing, @hm. You should have answered "No, it really doesn't look like 'Allah' in arabic even if upside down" and just continue to sell the socks...

https://t.co/MmuZeV24Ol — Herclueless (@Herclueless) January 27, 2018

وتؤكد الشركة أن مشابهة الرسم للكلمة "محض مصادفة" وليست رسالة خفية، بحسب ما ذكرته صحيفة "Dagens Nyheter". كما قامت "H&M" بسحب المنتج من جميع محلاتها.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من تعرض الشركة لموجة من الغضب والانتقادات جراء الإعلان الذي أظهر طفلا أسود البشرة مرتديا سترة عليها شعار "ألطف قرد في الغابة". وأثار الإعلان رد فعل دولي غاضب واتهامات بـ "العنصرية"، حتى أن البعض هدد بمقاطعة منتجات الشركة، وأغلقت مخازن "H&M" في جنوب أفريقيا عقب استهدافها من قبل متظاهرين.

المصدر: RT

فادية سنداسني