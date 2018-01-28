صورة مؤثرة لرضيع يصارع الموت!
imagebroker.com-© Olaf Döring
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة معبرة لطفل رضيع يصارع من أجل البقاء داخل حاضنة طبية في المشفى.
وقام مستخدمو موقع "ريديت" بمشاركة صورة مؤثرة لطفل حديث الولادة، يمد قبضة يده الصغيرة عبر الحاضنة ليلامس بها قبضة رجل كبير يقف بالجوار وكأنه يؤازره ويشد من عزمه بعبارة "تماسك عليك أن تحيا".
life.ru-© Reddit.com/GiorgioMD
ويعتقد من يرى الصورة للوهلة الأولى بأنها صورة ليد أب يحّن على ابنه حديث الولادة. لكنها في الحقيقة صورة ليد الطبيب الذي قام بتوليد هذا الطفل ولادة مبكرة، مما تطلب وضعه في الحاضنة لمراقبة وضعه الصحّي الحرج.
المصدر: لايف رو
خالد ظليطو
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