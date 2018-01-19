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الجنديات السعوديات في المطارات

مجتمع

الجنديات السعوديات في المطارات
AFP Amer HILABI
مطار جدة - صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات السعودية عن فتح باب التقدم أمام النساء السعوديات للعمل كجنديات في إدارة الجوازات بالمطارات والمنافذ البرية.

وقالت صحيفة "عكاظ"، وفقا لبيان من إدارة الجوازات السعودية، إن المتقدمات لشغر الوظائف يجب أن يكن من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا تقل أعمارهن عن 25 عاما ولا يزيد على 35 عاما، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليها بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا تكون متزوجة من غير سعودي.

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