لأول مرة.. مسلمة محجبة تروّج لمستحضرات العناية بالشعر في بريطانيا

أصبحت المدونة البريطانية أمينة خان، المختصة في أسرار الجمال، أول امرأة محجبة تشارك في دعاية إعلانية لمستحضرات تجميل الشعر.

وذكرت قناة Fashionista أن أمينة خان تتمتع بشعبية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي ولديها 320 ألف متابع في يوتيوب و570 ألف مشترك في Instagram.

وأطلقت القناة المذكورة مستحضرات تجميل بماركة خاصة بها اسمها Ardere Cosmetics. وفي القريب العاجل ستصبح الشابة الوجه الممثل لمستحضرات العناية بالشعر التي تبيعها شركة L'Oréal Paris في بريطانيا.

إقرأ المزيد

وستشمل مهماتها، الترويج الإعلامي لسلسلة منتجات The Pink One للعناية بالشعر.

وتقول أمينة خان:" يعتبر شعري بالنسبة لي بمثابة تجسيد الأنوثة ولذلك أحب الاعتناء به وأحرص على أن تفوح رائحة طيبة منه على الرغم من وجود الحجاب على رأسي.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين