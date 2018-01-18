"أمنيتي أن أقتل رجلا" ينتشر بين النساء!

حققت رواية "أمنيتي أن أقتل رجلا" للأديبة الإماراتية سعاد سلطان الشامسي رقما قياسيا في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتهافت جمهور معرض الكتاب لاقتناء هذا الرواية بسبب عنوانها اللافت للأنظار "خطة لقتل رجل دون دليل". وكانت النساء الأكثر إقبالا على شراء الكتاب المغري، والذي أثار جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عنوانه.

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وصرحت الأديبة سعاد الشامسي التي عبرت عن سعادتها بالضجة التي أحدثها كتابها، بأنه موجه للمتزوجين أو المقبلين على الزواج، ليكون بمثابة لقاح يحصن الحياة الزوجية من معارك ومشكلات الحياة. وقالت الشامسي في لقاء مع صحيفة البيان: "يمتاز عنوان كتابي بالجرأة والمباشرة وهو ما أحدث جدلا واسعا بين جمهور القرآء وغير القرآء، وربما يعود السبب إلى أن العنوان لامس أمنية حقيقية كامنة في قلوب بعض النساء".

وتأتي رواية "أمنيتي أن أقتل رجلا" في عشرة أجزاء تطرح فيها الكاتبة وجهتي نظر الرجل والمرأة عن أمور حياتية كثيرة. كما يوجه الكتاب في خلاصته رسالة عن أهمية وجود الحب والتفاهم بين الزوجين والتعاون في كل مجالات الحياة.

المصدر: البيان

خالد ظليطو