ما سر استمرار الحب؟

وجد أحد الخبراء أن عدم رؤية العشاق لبعضهم البعض بشكل مستمر يساعد على تجنب المشاكل التي قد تهدد الحب.

ويقول الطبيب النفسي سكوت كارول، إنه عند الدخول في علاقة جديدة، يجب عدم رؤية الشريك إلا مرتين في الأسبوع، وذلك لإعطاء مشاعرنا العميقة الوقت الكافي للتفكير والهروب من حالة اللاوعي.

وأضاف سكوت موضحا إن "الشعور العميق مهم جدا، لأنه يساعدنا على رؤية المشاكل المحتملة مع الحب الجديد، حيث يشعر الشخص بالحماس إزاء العلاقة الجديدة، ويسارع لاتخاذ الخطوات السريعة، ما يفسد العلاقة الجيدة".

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ويؤكد الطبيب النفسي سيث مايرز، الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة Yeshiva، على أهمية عدم التسرع في بداية العلاقة العاطفية، ويقول: "عندما نجد حبا جديدا محتملا، فلا يجب التسرع في رؤية الشريك عدة مرات في الأسبوع بعد اللقاء الأول، لأن الأمر يخلق ما يسمى بـ (وهم الحميمية)".

وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء خاطئ في العلاقة الحميمية الجنسية، ولكن ينبغي أن يتم الأمر في بيئة من الثقة المتبادلة.

وينصح الدكتور مايرز بضرورة رؤية الحبيب أو الحبيبة مرة في الأسبوع خلال الشهر الأول، مع زيادة المدة تدريجيا.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا