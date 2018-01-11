مصر.. طلاب يستخدمون القنابل للغش في الامتحانات

نجح قطاع الأمن العام في مصر، في كشف غموض واقعة العثور على جسم غريب "لاتوجد به مواد متفجرة" أمام إحدى مدارس الثانوية العامة بكفر الشيخ، وضبط طالبين بالمدرسة، لارتكابهما الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من ناظر المدرسة الثانوية بنين في الحامول بكفر الشيخ، بالعثور على جسم غريب أمام البوابة الداخلية بالمدرسة، وبالفحص رفقة خبراء المفرقعات عثر على جسم غريب عبارة عن ثلاثة مواسير بلاستيك مدلى منها أسلاك كهربائية وملفوف عليها لاصق أسود اللون، وبجوارها ورقة مدون عليها عبارة "هناك إثنان خفايا مثل هذا سيتم التفعيل اللاسلكي في حال عدم الإخلاء قبل الساعة 9ص".

وتم التعامل مع الجسم بمعرفة خبراء المفرقعات، وتبين أنه عبارة عن قنابل وهمية ولا توجد أية مواد متفجرة أو أية مواد تساعد على الاشتعال، حيث أن المدرسة يجرى بها امتحان نصف العام للصف الأول الثانوي، وتم إجراء الامتحانات في موعدها.

وتم كشف غموض الحادث، وضبط مرتكبي الواقعة، وهما طالبان مقيمان في المنطقة المذكورة أعلاه وطلاب في الصف الأول الثانوي.

المصدر: "اليوم السابع"