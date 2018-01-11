بوتين يكشف للشباب عن سر النجاح

نصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلاب المدارس بالتحلي بالواقعية للوصول إلى النجاح.

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وقدم الرئيس الروسي نصائحه للطلاب حول النجاح وطرق الوصول إليه، خلال لقاء الفائزين منهم في مسابقة مقالة إنشائية تحت عنوان "روسيا تتطلع إلى المستقبل"، في مجمع حديقة "زريادي"، في العاصمة موسكو.

وقال بوتين: "إن أكبر خيبات الأمل إنما تأتي من ارتفاع سقف التوقعات، غير المنطقية، وغير المبررة، لذا وجب علينا توخي الواقعية في رؤيتنا للأمور"، مؤكدا في الوقت نفسه على أن "المجهود الفردي وحده لا يكفي، بل يجب أن يجد الإنسان من يشاركونه الأمل والهدف، وأن يعمل معهم في فريق مشترك".

ويرى الزعيم الروسي أن العمل الفعال ضمن فريق يوحد الأقران يضيف ميزة تنافسية قوية لدى الإنسان.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو