السخرية عبر الإنترنت تقتل طفلة!
ZUMAPRESS.com-Matt Cetti-Roberts
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أقدمت فتاة أسترالية تبلغ من العمر 14 عاما على الانتحار بعد أن سخر منها "المتصيدون على الإنترنت".
وفي خطوة جريئة، قام والدها تيد إيفريت بدعوة جميع الذين سخروا من ابنته ودفعوها بتصرفهم هذا إلى الانتحار لحضور جنازتها، ليتمكنوا من رؤية المأساة التي تسببوا بها.
وقال تيد عبر صفحته على الفيس بوك: "إذا كان الناس يعتقدون أنها مزحة تؤكد لهم تفوقهم على غيرهم من خلال السخرية القاسية وإذلال الآخرين، فأنا أدعو كل من سيرى هذا الإعلان ممن تسببوا في انتحار ابنتي، لحضور مراسم الجنازة ولرؤية الكارثة التي تسببوا بها".
المصدر: نوفوستي
خالد ظليطو
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