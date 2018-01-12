رذاذ خاص لعلاج الإدمان على القمار

يعاني عدد كبير من الناس وعائلاتهم من الإدمان على لعب القمار، التي أصبحت مشكلة اجتماعية يجب مكافحتها.

وتمكن علماء معهد الصحة والرعاية الاجتماعية في فنلندا من ابتكار رذاذ سريع المفعول يرش في الأنف لمكافحة الإدمان على لعب القمار. وتم اختبار الرذاذ على أكثر من 30 متطوعا وكانت نتائجه جيدة. ويجري حاليا تشكيل مجموعة متطوعين جديدة لإجراء اختبار آخر، حسب موقع المعهد.

إقرأ المزيد

وتجري هذه الدراسة بالتعاون مع جامعة توركو، حيث من المتوقع أن يبدأ الاختبار الثاني في منتصف يناير الجاري، وأن يستمر مدة سنة كاملة.

وأعلن العلماء أن مركب "نالوكسون" المستخدم في الرذاذ يحجب إفراز "هرمون المتعة". كما يستخدم في علاج الإدمان على المخدرات، وقد أدرج في قائمة المستحضرات الضرورية للحياة.

يذكر أن القوانين الفنلندية تسمح بلعب القمار، وأن جميع الكازينوهات وأماكن اللعب الأخرى تابعة للدولة، أي أن الأرباح تحول إلى خزينة الدولة ومنها إلى البرامج الاجتماعية والصحية والخيرية، بحسب وكالة نوفوستي.

المصدر: إيزفيستيا

كامل توما