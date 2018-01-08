جنبلاط يتدخل بين كيم وترامب
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نشر رئيس اللقاء الديمقراطي في لبنان النائب وليد جنبلاط، على حسابه الخاص عبر موقع "تويتر"، صورة جمعت رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكتب جنبلاط معلقا في حسابه، ترامب وكيم.
ويأتي هذا عقب الضجة الأخيرة إثر صدور كتاب تناول أسرارا نشرت للمرة الأولى عن الرئيس ترامب وأسرته وإدارته، فضلا عن الجدل الكبير الذي يدور مؤخرا عبر وسائل الإعلام عبر تهديدات كل من كيم وترامب باستخدام النووي فيما يخص الأزمة الكورية.
Kim and Trump 😂🤣 pic.twitter.com/0JdfRAMePw— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) 8 января 2018 г.
المصدر: تويتر
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