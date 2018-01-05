زواج الفتيات في سن التاسعة يشعل الشارع التركي

نفت إدارة الشؤون الدينية التركية أنباء عن سماحها بزواج الفتيات في سنّ 9 سنين، بعد جدل كبير وموجة غضب اجتاحت كافة شرائح المجتمع حول تصريحات الإدارة عن سن البلوغ.

وأصدرت رئاسة الشؤون الدينية التركية بيانا أشارت فيه إلى أن الأخبار التي انتشرت في بعض الصحف ووسائل الإعلام حول تصريح رئاسة الشؤون الدينية بإمكانية الزواج المبكر للفتيات الصغيرات عارية عن الصحة تماما، وأنها لم تسمح في تاريخها بالزواج المبكر ولن تسمح.

من جهته علق نائب رئيس الوزراء، والمتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، على هذه الأخبار قائلا: "لا يوجد مثل هذا البيان للشؤون الدينية، ولا أساس له"، مؤكدا أن "مديرية الشؤون الدينية ضد الزواج في سن مبكرة".

وأوضح أن هذه الحملة يزعمها أولئك الذين لا يمكن الحديث معهم عن الأخلاق وفقا لمبادئ وأخلاقيات الصحافة، ويمارسون الكذب باستمرار، من أجل تشويه إدارة الشؤون الدينية.

تصريح الإدارة جاء بعد حركة غضب اجتماعية عمت أرجاء تركيا، أطلقتها عشرات الجمعيات النسوية والحقوقية التي اعتبرت المسألة انتهاكا لحقوق الأطفال، بعدما تداولته وسائل إعلام محلية لبيان نسب إلى رئاسة الشؤون الدينية في تركيا (ديانت) أشارت فيه إلى سن البلوغ للفتيات والفتيان، وقالت إنه وفقا للشريعة الإسلامية، فإن بداية المراهقة للبنين 12 عاما أما بالنسبة إلى الفتيات فإن سن البلوغ 9 سنوات، وأضافت أنه في سن البلوغ يمكن للشخص أن يتزوج.

غضب في تركيا بعد إقرار الشؤون الدينية زواج الفتيات في سن التاسعة https://t.co/RMiABDl8Zrpic.twitter.com/Hkkl0WgdwG — الحياة في تركيا (@turk_life) 4 января 2018 г.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله