وفاة ابنة الديكتاتور الإسباني فرانكو

توفيت يوم الجمعة 29 ديسمبر 2017، الابنة الوحيدة للديكتاتور الإسباني فرانكو، ماريا دل كارمن فرانكو وبولو، عن عمر ناهز 92 عاما.

ونشر لويس ألفونسو دي بوربون حفيد ماريا دل كارمن خبر وفاة جدته على صفحته في الإنستغرام معلقا على واقعة وفاتها بقوله: "جدتي لم ترحل بل ستبقى في قلبي إلى الأبد".

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية قد نشرت خبر إصابتها بمرض السرطان في صيف العام الجاري.

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وأشارت صحيفة "Vanguardia" إلى أن صحة ابنة فرانكو تدهورت فورا منذ لحظة الكشف عن مرضها بالسرطان، ومنذ ذلك الوقت بقيت في المنزل ولم تخرج منه أبدا.

يذكر أن فرانسيسكو فرانكو كان رئيسا فعليا لأجزاء من إسبانيا، من أكتوبر 1936، وحتى وفاته عام 1975، وقد صل إلى السلطة بعد الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939) بعد قيامه بانقلاب عسكري ضد حكم "الجبهة الشعبية" الذي أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية التي أودت بحياة مليون شخص. وانتهت الحرب بانتصار الجنرال فرانكو بمساعدة من هتلر وموسوليني، وحكم بعدها إسبانيا حكما ديكتاتوريا حتى وفاته عام 1975 عن عمر ناهز 83 عاما.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو