مترو الأنفاق في موسكو يطلق قطار رأس السنة

أطلقت إدارة مترو أنفاق موسكو قطار رأس السنة المزيّن وفقا لتقاليد الاحتفال بهذا العيد الذي يحظى بشعبية فائقة لدى الشعب.

وتم تزيين عربات القطار بشكل يُشعر الركاب بأجواء العيد، ويرافقهم هذا الشعور طيلة رحلتهم في القطار تحت الأرض.

وقال رومان لاتيبوف، نائب مدير مترو أنفاق موسكو لشؤون التطور الاستراتيجي والعلاقات العامة إن "القطار سيسير في الخط الدائري لمترو موسكو".

TASS

وزيّنت العربات بكل ما يذكّر سكان موسكو وضيوفها بقدوم عيد رأس السنة من الرقائق الثلاثية الأبعاد إلى الثلج المتساقط وأغصان شجر الصنوبر ودمى شجرة رأس السنة، وبطاريق تمارس أنواع الرياضة الشتوية وملصقات كتب عليها "كل عام وأنت بخير يا موسكو" وما إلى ذلك، ويسود اللونان الأبيض والأزرق عربات القطار جميعها.

TASS

وأضاف لاتيبوف أن الأسبوع الماضي شهد إطلاق قطار آخر في مترو موسكو وهو قطار "الرحلة إلى عيد الميلاد".

واستقبل "ديد موروز" وحفيدته "سنيغوروتشكا" ركاب القطار والتقطوا معهم صورا تذكارية.

TASS

أما عازف الساكسفون وأحد معدي مشروع "الموسيقى في مترو الأنفاق" فقدم لهم حفلا موسيقيا من مقطوعات موسيقية مشهورة لها علاقة بعيد رأس السنة.

وقال لاتيبوف إن قطار رأس السنة يتم إطلاقه للسنة الثانية على التوالي. وستبث شاشات القطار خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الساعة 23:50 يوم 31 ديسمبر، لتهنئة الشعب الروسي بعيد رأس السنة.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف