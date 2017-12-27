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شرطة دبي تحرر مخالفة "حية ومباشرة" على إنستغرام!

مجتمع

شرطة دبي تحرر مخالفة
alittihad.ae
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حررت شرطة المرور في دبي مخالفة لسائق بسبب تصويره الطريق في بث مباشر على إنستغرام.

وتم تحرير مخالفة الانشغال بغير الطريق، حيث أبلغت الشرطة السائق بالمخالفة من خلال التعليق مباشرة على مقطع الفيديو الذي قام بنشره على إنستغرام، وتبلغ قيمتها 800 درهم حوالي (210 دولارات)، بالإضافة إلى تسجيل 4 نقاط مرورية سوداء على السائق الذي كان مشغولا بالتصوير والبث المباشر للشارع عبر حسابه على إنستغرام والتفاعل مع متابعيه على وسيلة التواصل الاجتماعي.

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وصرح القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، أنه تم رصد المخالفة وإبلاغ شرطة دبي عنها، والتي قامت بدورها بمتابعة الموضوع عبر قنواتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتمت متابعة صاحب حساب إنستغرام لحوالي ربع ساعة قبل تحرير مخالفة مرورية له.

وأشار المري إلى أن صاحب السيارة أكد للشرطة أنه حريص على تثبيت هاتفه ولا يمسكه بيده أثناء القيادة، لكن مجرد قراءة ردود وتعليقات المتابعين والأصحاب على إنستغرام تشتت الانتباه عن الطريق.

 المصدر: وكالات

خالد ظليطو

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