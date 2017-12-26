سيدة أمريكية تدين لشركة الكهرباء بـ284 مليار دولار

فوجئت سيدة أمريكية بأنها تدين لشركة الكهرباء بمبلغ 284 مليار دولار، المبلغ الذي يفوق ديون بعض الدول في العالم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فأن ماري هورومانسكي (58 عاما)، والتي تعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، دخلت إلى حسابها الإلكتروني لرؤية قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزلها، ليتبين أنها مدينة بمليارات الدولارات، وأن عليها تسديد مبلغ 284 مليار دولار خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وقالت ماري إنها ظنت في البداية أن أضواء عيد الميلاد التي أشعلوها هي السبب، ولكنها سرعان ما كتبت إلى ابنها حول الأمر، ليقوم على الفور بإجراء اتصال بالشركة.

وتبين لاحقا، أن الفاتورة وصلتها عن طريق الخطأ وقيمتها الحقيقية تصل إلى 286.46 دولار فقط.

وقال المتحدث باسم شركة الكهرباء إنه لا يعرف كيف حدث هذا الخطأ.

المصدر: ديلي ميل + وكالات

هاشم الموسوي