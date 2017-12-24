موسيقى "جنغل بلز" لا علاقة لها بعيد الميلاد

تعتبر موسقى جنغل بلز Jingle Bells إحدى المقطوعات الكلاسيكية الخاصة بعيد الميلاد الأكثر شهرة عالميا، لكن تبين أنها خصصت في البداية لعيد آخر مختلف تماما.

وذكرت صحيفة The Mirror أن الأغنية كتبت عام 1857 من قبل جيمس بيربونت، وكانت تسمى One Horse Open Sleigh وخصصت لعيد يوم الشكر.

وقالت الصحيفة إن موضوع الأغنية هو المتعة واللعب والمزاح في فصل الشتاء، مشيرة إلى أن ذكر الزلاجات على الثلج ربما لعب دوره في تحولها إلى رمز لعيد الميلاد.

ويرى البعض أن الأغنية خصصت كي يتم إنشادها خلال الأمسيات بالمدارس، فيما يرى آخرون أنها كانت تنشد خلال احتفالات تعاطي الخمر، لأنها تحتوي على تلميحات فاحشة.

في نهاية شهر نوفمبر، نشر الموسيقار ومهندس الصوت اللورد فينيتيرو فيديو وهو يعزف على البيانو مقطوعات موسيقية تقليدية خاصة بعيد الميلاد كتبت في الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الحادي والعشرين، ومن بينها عزف جنغل بلز.

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المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين