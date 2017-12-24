زاخاروفا تحتفل بعيد ميلادها!

تحتفل ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية اليوم بعيد ميلادها، وتتلقى التهاني من مختلف الجهات بمن فيها أطراف معارضة تكيل لها وللسياسة الروسية أشد الانتقادات.

ماريا زاخاروفا، المرأة الروسية الأولى التي تنطق باسم الخارجية في تاريخ روسيا، صار لها متابعوها في محفل الصحفيين وعلى صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعرف عنها لباقتها وحسن إصغائها في الأحاديث المطولة، رغم شدة اللهجة التي تلجأ إليها إذا ما طال الأمر مواقف روسيا ونهجها في حماية مصالحها.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова танцует на торжественном приеме для журналистов на саммите Россия — АСЕАН.

Сочи, 19 мая 2016

© Михаил Джапаридзе/ТАСС pic.twitter.com/eCHbOyX8kL — Sergey Borisenko (@pilot_svb) 22 декабря 2017 г.

زاخاروفا، تصف صفحتها على "فيسبوك" بـ"مهد الديمقراطية"، حيث تتيح عليها نشر مختلف التعليقات بما فيها السلبية، كما تنشر هي على صفحتها من حين لآخر تعليقات من نوع جديد، تتفكر فيها بالحياة ومعناها.

Сегодня родилась Мария Владимировна Захарова, ярая антисталинистка, антисоветчица, ультролибералка. Она является лакмусовой бумажкой всего российского МИД, правительства и самого президента. pic.twitter.com/bE6AhRGjWH — Резидент ☭ (@KremlinResident) 24 декабря 2017 г.

ومنذ تبوئها مهام منصبها الجديد، ناطقة رسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، اعتمدت زاخاروفا نمطا جديدا من العبارات الدبلوماسية، وصارت بحنكة، تضع كل مستفسر يتعمد التضليل وتشويه الموقف الروسي عند حده.

رقصة من زاخاروفا للصحفيين على ألحان أغنية شعبية روسية شائعة

زاخاروفا، رئيسة الدائرة الإعلامية لدى وزارة الخارجية الروسية منذ أغسطس 2015، وتحظى بلقب مبعوث روسيا المفوض فوق العادة من الاستحقاق الثاني، وحاصلة على درجة الدكتوراه في التاريخ.

المصدر: RT

صفوان أبو حلا