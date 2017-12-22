"رجل الأمل" يرزق بتوأم

ضجت العديد من صفحات الإنترنت مؤخرا بخبر المحاضر الشهير "نيك فيوتتش" الذي يبعث الأمل بقلوب الكثيرين بمولدين آخرين.

وتقبل فيوتتش التهاني بالمواليد الجدد عبر حسابه على الفيسبوك، وأعرب عن فرحته الكبيرة بهذا الحدث، كما شكر جميع الذين هنؤوه وصلوا لأجله حيث قال: "أشكركم جميعا على حبكم الكبير، لقد رزقت بطفلتي في نفس اليوم الذي احتفلنا فيه بعيد ميلاد زوجتي، لقد كانت فرحتنا مضاعفة> سمينا الطفلتين إيللي وأوليفيا. الحمدلله فزوجتي والطفلتان بصحة جيدة وعلى خير ما يرام".

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ويبتهج محبو فيوتتش في كل مرة يرزق فيها بطفل كونه لا يستسلم لليأس نتيجة عيبه الخلقي الذي تسبب بولادته دون أطراف، ويستمر بإلهام الملايين حول العالم بإعطائهم أملا في الحياة عن طريق محاضراته، حتى أطلق عليه البعض اسم "رجل الأمل" أو "الملهم".

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وتزوج نيك عام 2012، وبعدها بعام رزق وزوجته بأول طفل، وعام 2015 احتفلا بولادة طفلهما الثاني، واليوم وبعد هذا الحدث الجميل أصبح فيوتتش أبا لأربعة أطفال.

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تجدر الإشارة إلى أن نيكولاس جيمس فيوتتش أو نيك فيوتتش، هو مبشر مسيحي ومحاضر متنقّل ومؤسس منظمة الحياة بدون أطراف.

وقد ولد نيك بمتلازمة نادرة هي نقص الأطراف الأربعة، يعاني المصاب فيها من فقدان ذراعيه ورجليه. وعاش حياته كطفل عُرضة للسخرية ممن حوله، مما أدى إلى إصابته بالإحباط وتعرضه لحاله نفسية سيئة في بداية مراحل حياته وتفكيره بالانتحار. لكنّه في نهاية المطاف، آمن بحتميّة تعايشه مع إعاقته. وفي الـ17 من العمر، أسسّ منظمته غير الربحية "الحياة بدون أطراف" وقدم من خلالها الخطابات في أماكن مختلفة من العالم، دعا فيها إلى التعايش مع الإعاقة وبث الأمل في النفس والعيش بإيجابية بعيدا عن الإحباط واليأس، وكان يضرب نفسه كمثال أثناء خطاباته ليثبت للناس قدرتهم على فعل المستحيل.

المصدر: kp.ru

أسعد ضاهر