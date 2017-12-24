أول محجبة تشارك في مسابقة جمال ولاية أمريكية

أصبحت الفتاة الصومالية، حمدية أحمد، أول محجبة تشارك في مسابقة جمال ولاية "ماين" الأمريكية.

وولدت حمدية أحمد في الصومال وترعرعت في مخيم للاجئين بكينيا، وتأمل أن يتم اكتشافها من قبل وكالة لعارضات الأزياء. وتعيش حمدية الآن في الولايات المتحدة، حيث تدرس العلوم السياسية في جامعة جنوب ماين.

وشاركت الشابة الصومالية الجميلة في المسابقة السنوية وهي ترتدي الحجاب. وتبدو حمدية في إحدى الصور التي نشرتها على تويتر، وهي ترتدي ثوبا ذهبي اللون بأكمام طويلة مع حجاب وردي. أما في الصورة الثانية، فارتدت ملابس السباحة المخصصة للمحجبات "بوركيني"، باللون الوردي والأسود.

I competed in Miss Maine as the first Muslim girl with a Hijab. I slayed my hijab.😌👑 pic.twitter.com/06hvfYd2nR — Hamdia Ahmed (@hamdia_ahmed) 19 декабря 2017 г.

ويشير منشور حمدية على تويتر، الذي لقي إعجابا من قبل 7500 متابع، إلى أن الملابس التي ارتدتها تحمل العلامة التجارية "مودانيسا"، التي تستهدف النساء المسلمات.

وعلى الرغم من عدم فوزها بالجائزة الأولى، إلا أن حمدية فخورة بمشاركتها، حيث كتبت على تويتر: "أشارك في مسابقة ملكة جمال ماين، كأول فتاة مسلمة محجبة". وأوضحت حمدية أنها كانت تهدف إلى إلهام الفتيات الأخريات ليشعرن بالجمال والثقة، واتباع أحلامهن بغض النظر عن مكانهن.

الجدير بالذكر أن الفائزة بالمسابقة تصبح المتحدثة باسم برامج الخدمة المجتمعية والجمعيات الخيرية المحلية.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا