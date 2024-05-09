روسيا.. فعالية "وشاح النصر الأزرق" الوطنية في مطار شيريميتيفو (فيديو)

شهد مطار شيريميتيفو بموسكو إقامة فعالية "وشاح النصر الأزرق" الوطنية المكرسة ليوم 9 مايو ودور المرأة في الانتصار على النازية .

وحضر الفعالية متطوعون وأطفال من استوديو الرقص" أكسي"، بالإضافة إلى طيارين ومضيفات في الخطوط الجوية الروسية.

وقالت آنا دانيلوفا، مؤلفة ورئيسة برنامج "الوشاح الأزرق" لدعم المرأة والسلام:" لقد كان الوشاح الأزرق رمزا لإخلاص المرأة والإيمان بالنصر منذ الحرب الوطنية العظمى. أنا حقا أحب هذه الأغنية لـ كلاوديا شولزينكو لأنها تعكس روح القتال". وأضافت قائلة:"بالنسبة للجنود، كان هذا الوشاح رمزا للأحباء الذين كانوا ينتظرونهم في المنزل".

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وأضافت أن أغنية "وداع السلافية" العسكرية تصاحب الفعالية في كل مكان. وأوضحت:" نحن نعمل على الحفاظ على الذاكرة التاريخية ونعزز فكرة مساهمة المرأة في النصر، ونركز على هذه الأغنية بصفتها رمزا للإخلاص والإيمان بالنصر. وعندما ذهب الجنود إلى الجبهة وغنوا هذه الأغنية، فهموا أن أمهاتهم وزوجاتهم ينتظرونهم في المنزل، وأن هذا الوشاح يرمز لهن".

وأشارت إلى أن الفعالية ستقام العام الجاري في أكثر من 30 مدينة روسية، وكذلك في صربيا وطاجيكستان. وأضافت:" انضمت إلينا العام الجاري مدن وأقاليم جديدة، وستقام فعاليات مشابهة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة زابوروجيه وجمهورية القرم".

وقالت نيلي مامايفا التي تمثل استوديو"أكسي" للرقص:"يسعدنا أن ننقل صفحات التاريخ العزيزة علينا وعلى أحبائنا إلى جيل الشباب، ونتمنى للجميع موفور الصحة والعمر الطويل".

المصدر: تاس