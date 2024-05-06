في ذكرى النصر على النازية .. "الفوج الخالد" في السفارة الروسية بطوكيو..

أقامت السفارة الروسية في اليابان، يوم 6 مايو عشية الذكرى الـ79 للنصر في الحرب الوطنية العظمى فعالية "الفوج الخالد" التذكارية.

وحضر الفعالية كذلك السفير الصيني في طوكيو أو جيانغهاو، بالإضافة إلى دبلوماسيين من دول رابطة الدول المستقلة.

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وسبق موكب "الفوج الخالد" تقليديا برنامج موسيقي قدّمته فرقة الرقص وفرقة مدرسة "بطل الاتحاد السوفيتي ريهارد زورغي" لدى السفارة الروسية في اليابان، وقام الأطفال بأداء أغنيات وطنية من زمن الحرب، منها "الطرق"، "بوليوشكو بولي"، "سمراء"، "كاتيوشا"، "يوم النصر" وغيرها من الأعمال الموسيقية، كما تم إلقاء القصائد الوطنية.

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وفي ختام موكب "الفوج الخالد" أقيمت مأدبة غداء ودية غير رسمية، حيث تم تقديم المأكولات للضيوف، ثم عرض في إحدى قاعات السفارة الروسية فيلم "إنهم قاتلوا من أجل الوطن الأم" (1975) من إخراج سيرغي بوندارتشوك.

وقد أظهرت الفعالية التذكارية في طوكيو وحدة المواطنين الروس وتمسكهم بالحفاظ على ذكرى بطولة الشعب السوفيتي الذي دافع عن الوطن وساهم في هزيمة ألمانيا النازية.

المصدر: نوفوستي