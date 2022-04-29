روسيا تجري أول بروفة ليلية لعرض النصر في الساحة الحمراء

تاريخ النشر: | 11:32 GMT | في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

شهدت الساحة الحمراء بموسكو ليلة يوم 29 أبريل أول بروفة ليلية للعرض العسكري الذي سيقام يوم 9 مايو المقبل بمناسبة حلول الذكرى الـ77 للنصر على ألمانيا النازية.

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ويشار إلى أن 33 مسيرة من المشاة بعدد الأفراد نحو 10000 فرد ستسير العام الجاري في الساحة الحمراء. وبينهم طلاب الاكاديميات والكليات العسكرية ومسيرات المشاة التي تمثل مختلف صنوف وأسلحة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.

وتشارك في العرض تقليديا المعدات الحربية التاريخية مثل دبابة "تي – 37" وغيرها والمعدات الحربية الحديثة ونماذج مستقبلية واعدة للعتاد الحربي، وبينها مقاتلة "سو – 57" للجيل الخامس، دبابة "تي – 90 إم"، عربات المشاة القتالية " بي إمبي – 3"، مروحيات "مي – 28 إم" (صياد الليل) وغيرها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا