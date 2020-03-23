الطواقم النسائية تتدرب على المشاركة بموكب العرض العسكري في 9 مايو

تاريخ النشر: | 19:30 GMT | في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

شهدت مقاطعة فورونيج تدريبات الطواقم النسائية التي ستشارك يوم 9 مايو في العرض العسكري بالساحة الحمراء بمناسبة الاحتفال بذكرى النصر على ألمانيا النازية.

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي إن قيادة أحد الألوية التابعة للمنطقة الغربية والمرابطة في مقاطعة فورونيج قدمت ميدانها التدريبي لإجراء التدريبات والبروفات للعرض العسكري بمشاركة الفتيات (الضابطات والجنديات والطالبات في الكليات العسكرية) اللواتي يخدمن في الجيش الروسي.

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وسيسير في الساحة الحمراء يوم 9 مايو موكب الطالبات في جامعة موسكو التابعة لوزارة الداخلية والفتيات عن أكاديمية الإمداد والتموين وبالطبع الطالبات الطيارات اللواتي يمثلن أكاديمية المارشال جوكوف العسكرية التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية.

وقال المصدر إن تدريب الفتيات يجري كل يوم. ويستغرق تدريب طاقم نسائي واحد فترة تتراوح بين 3 و8 ساعات.

وستنطلق التدريبات الجماعية والبروفات بدءا من 24 مارس الجاري حيث يتولى قائد الجيش في المنطقة العسكرية الغربية اللواء، أندريه إيفانايف، الإشراف الشخصي عليها.

وستصل الفتيات يوم 7 مايو الساحة الحمراء في موسكو حيث يشاركن في البروفة العامة للعرض العسكري الذي سيقام في 9 مايو.

يذكر أنه سيشارك بالعرض العسكري في الساحة الحمراء يوم 9 مايو 3 آلاف جندي وضابط في الجيش الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا