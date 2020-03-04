الجيش الروسي ينشر 7 ملايين صورة للمشاركين في الحرب الوطنية العظمى

تاريخ النشر: | 10:00 GMT | في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

جمعت وزارة الدفاع الروسية نحو 7 ملايين صورة فوتوغرافية للمشاركين من الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) ضد ألمانيا النازية.

وستعرض تلك الصور الفوتوغرافية في غاليري "طريق الذاكرة" الذي سيتم تدشينه بالقرب من كاتدرائية القوات المسلحة الروسية الجاري إنشاؤها في ضواحي موسكو.

Sputnik Aleksandr Natruskin

صرحت بذلك للصحفيين الثلاثاء 3 مارس نائبة وزير الدفاع الروسي، تاتيانا شيفتسوفا، أثناء زيارتها الميدانية لكلية الطالبات العسكريات في بطرسبورغ.

وقالت:" لدينا اليوم 7 ملايين صورة فوتوغرافية و26 معلومة عن المشاركين في الحرب الوطنية العظمى، إننا ندعو الجميع إلى المشاركة في الفعالية الوطنية الكبرى وهي تخليد ذكرى شهداء الحرب وإرسال الصور الفوتوغرافية الجديدة إلى الغاليري التذكاري.

Sputnik Aleksandr Filippov

وقالت، شيفتسوفا، إن وزارة الدفاع الروسية تعتزم جمع المعلومات عن 33 مليون شخص مشارك في الحرب، مضيفة أن الأرشيفات العائلية يجب أن تلعب دورا هاما في تخليد ذكرى شهداء الحرب.

وأوضحت أن الأرشيف الرسمي للقوات المسلحة يمتلك صورا فوتوغرافية للجنود والضباط المحاربين ويجب أن تضاف إليها الصور الفوتوغرافية للذين عملوا إبان الحرب في المصانع والمعامل والمزارع الحكومية وأسهموا في تحقيق النصر على النازية.

يذكر أن فرع المتحف المركزي للقوات المسلحة الروسية الذي يتضمن غاليري "طريق الذاكرة" سيتم تدشينه وقت افتتاح كاتدرائية القوات المسلحة في مايو المقبل.

المصدر: وزارة الدفاع