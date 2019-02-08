رصد صدع جليدي ضخم و"خطير" (صورة)

رصد علماء صدعا هائلا يمر عبر أحد أشهر الأنهار الجليدية في شمال غرب غرينلاند.

وخلال السنوات الماضية، تسارع تدفق الجليد في نهر "Petermann" الجليدي، ولكن صور الأقمار الصناعية تشير الآن إلى احتمال حدوث "انفجار" جديد في المستقبل القريب.

Satellite images reveal huge CRACKS in Greenland glacier https://t.co/vuvvpkFDRl@MailOnline — @Allan (@Allan78727186) February 8, 2019

ويعد "Petermann" واحدا من 3 أنهار جليدية في غرينلاند لديها "لسان جليدي"، أي مساحة عائمة بطول 43 ميلا تمتد إلى مضيق "Petermann Fjord".

Andreas Muenchow, University of Delaware

وتظهر بيانات الأقمار الصناعية أن نهر "Petermann" سجل سرعة تدفق تصل إلى 1135 مترا في السنة، خلال شتاء عام 2016، وفقا لما قاله نيكلاس نيكل، من معهد ألفريد فيغنر، ومركز Helmholtz للأبحاث القطبية والبحرية (AWI).

Andreas Muenchow, University of Delaware

وأضاف نيكل قائلا: "يعادل ذلك تسارعا بنحو 10% بالمقارنة مع شتاء عام 2011، لذا سألنا أنفسنا ما المسؤول عن زيادة التسارع؟".

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وتقول الدراسة الجديدة التي قادتها "AWI"، إن التسارع الأخير كان مدفوعا بفقدان جبل جليدي كبير في آب 2012. وتوضح النماذج أنه يمكن أن تحدث ظاهرة مماثلة إذا انفصلت قطعة جليدية أخرى.

وحتى الآن، يقول علماء إنه من السابق لأوانه معرفة متى سينفصل جبل جليدي عن النهر الجليدي.

وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند الشمالية كانت مستقرة نسبيا، مقارنة بالمناطق الجنوبية، حيث شهدت الأنهار الجليدية تسارعا أكبر في معدل الذوبان. ولكن العلماء يقولون إن هذا الواقع يتغير.

المصدر: ديلي ميل