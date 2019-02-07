"ناسا": 2018 كان رابع أسخن عام في التاريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنه على الرغم من أن عام 2018 لم يحطم الرقم القياسي لارتفاع درجات الحرارة المسجل عام 2016، إلا أنه أصبح الرابع في التاريخ.

وقال غافين شميدت، مدير معهد غودارد للبحوث الفضائية في "ناسا"، في مؤتمر صحفي عقد في المعهد: "كان العام المنصرم موسما ساخنا جديدا، يضاف إلى ارتفاع درجات الحرارة في العالم، وتلاحظ عواقبه في أماكن عديدة، بدءا من الفيضانات في السواحل الأمريكية وانتهاء بموجات الحرارة وكميات الأمطار الهائلة والتغيرات في النظام البيئي".

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وصرح شميدت لمراسل وكالة نوفوستي الروسية، بأن ثوران البراكين عام 2018 لم يؤثر في التغيرات المناخية، لأن انبعاثاتها لم تصل إلى طبقة الستراتوسفير.

وأضاف مدير المعهد قائلا، إن خبراء "ناسا" يستمرون في مراقبة الأوضاع في جزيرة بالي والمناطق الجيولوجية "الساخنة" الأخرى، وإذا حصل هناك شيء أكثر أهمية فسوف يبدأ علماء المناخ فورا بدراسة الظواهر لمعرفة العواقب التي ستنتج عنها.

كما أشار العالم إلى أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى استمرار وتسارع ذوبان الجليد في مناطق القطب الشمالي الروسية والكندية والأمريكية والأوروبية، ما سيؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري، ويسبب زيادة سرعة الاحترار العالمي.

المصدر: نوفوستي