اختبارات أحدث سفينة دوريات روسية تدخل المرحلة الختامية

تخضع سفينة الدوريات الحديثة "دميتري روغاتشوف"، من مشروع "22160"، للاختبار البحري في ميدان تدريبي بالقرب من ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم الروسية.

ودخلت اختبارات الفرقاطة الصغيرة مرحلتها الختامية، حيث يرجح أن توقع قريبا اتفاقية التسليم والاستلام.

ومن المقرر أن تدخل السفينة في تشكيلة اللواء 184 البحري التابع لـقاعدة نوفوروسيسك البحرية الروسية في البحر الأسود.

ويتوقع أن يتسلم أسطول البحر الأسود الروسي، بحلول عام 2022، ست سفن حربية أخرى من هذا المشروع الواعد، مع العلم أن أول سفينة من هذا النوع "فاسيلي بيكوف"، كانت قد دخلت في 20 ديسمبر الماضي تشكيلة أسطول البحر الأسود.

balabin-1712/ سلاح روسيا

وبمقدور سفن الدوريات التابعة لمشروع "22160" بلوغ سرعة 27 عقدة بحرية. وتبلغ إزاحتها 1500 طن ومدى إبحارها يصل إلى 6000 ميل بحري.

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أما الزوارق الخفيفة التي تحملها، فيمكن أن تتسارع حتى 80 كيلومترا في الساعة. وبإمكانها البقاء في البحر على مدى أسابيع.

يذكر أن أسلحة السفينة تضم مدفعا عيار 57 ملم، ومنظومة "إيغلا" المضادة للجو ورشاشات ثقيلة.

ويمكن أن تحمل السفينة على متنها مروحية من طراز "كا-27 بي إس" البحرية. كما يمكن أن تنصب على متنها منصة واحدة تطلق صواريخ "كاليبر" المجنحة التي يبلغ مدى عملها 2500 كيلومتر.

المصدر: سلاح روسيا