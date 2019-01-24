روسيا تجرب قريبا تكنولوجيا إطلاق "صواريخ الفضاء" من الجو!

أعلن كبير المصممين في مركز "ماكييف" الصاروخي الحكومي وعضو أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير ديغتيار، أن روسيا ستشهد تجربة تكنولوجيا الإطلاق الجوي للصواريخ الفضائية، بعد 3 أعوام.

وقال ديغتيار، إن صاروخا سيطلق من طائرة حربية أو منطاد أو طائرة برمائية تحلق في الجو، ليدمر قمرا صناعيا محلقا في مدار الأرض.

وأوضح أن العلماء الروس كانوا يعملون على وضع تلك التكنولوجيا منذ منتصف القرن الماضي. لكن، لم تنجح إلا بضعة مشاريع من أصل 100 مشروع.

وقال الأكاديمي الروسي إن مركز "ماكييف" الصاروخي بادر إلى تنفيذ الأعمال الخاصة بتصميم منظومة جوية صاروخية باستخدام طائرة النقل الروسية "إيل-76"، وأضاف أن التصاميم التقنية الموجودة تسمح بالبدء في اختبار المنظومة بعد 3 أعوام، مع شرط تمويل المشروع من قبل الحكومة.

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يذكر أن منظومة الإطلاق الجوي للصاروخ بغية تدمير الأقمار الصناعية اختبرت في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي باستخدام مقاتلة "إف-15".

وفي تسعينيات القرن الماضي، نجحت شركتا "Orbital Science" و"Hercules Aerospace" في إطلاق قمر صناعي إلى مدار الأرض، بواسطة صاروخ "Pegasus" المنطلق من طائرة حربية.

ولا تزال تلك المنظومة الجوية الفضائية الوحيدة في العالم إلى الآن، والتي توجد قيد الاستخدام في الجيش الأمريكي.

المصدر: سلاح روسيا