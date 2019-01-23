دراسة تكشف زيف نصب حجرية "أثرية" في اسكتلندا!

اكتشف علماء الآثار أن دائرة حجرية اكتشفت حديثا في إنجلترا، وتشبه تماثيل ستونهنج، شُيّدت في التسعينيات، ليدحضوا الاعتقاد الشائع بأن عمرها يبلغ 4500 سنة.

وعثر على دائرة الحجر في أبرشية Leochel-Cushnie في أبردينشاير، شمال شرق اسكتلندا. ووجد الباحثون أن طبيعة الهياكل المتنوعة تعد سببا كافيا لمواصلة التحقيق في تاريخها.

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ووفقا للجنة الغابات الاسكتلندية، فقد تكون هذه الدوائر الحجرية استُخدمت في عصور ما قبل التاريخ لتسجيل المواسم، أو أداء طقوس الجنازة.

وقال نيل أكرمان، مساعد السجل التاريخي للبيئة في المجلس: "يضيف هذا الموقع الجديد المدهش إلى معرفتنا بهذه الآثار الفريدة وعلم الآثار في عصور ما قبل التاريخ في المنطقة".

وتحدث الباحثون إلى أحد أفراد عائلة زراعية محلية، وهي امرأة في الثمانينيات من عمرها، حيث قالت إنها قادرة على تذكر رؤيتها للدائرة الحجرية في وقت ما في الثلاثينيات.

ومع ذلك، فإن المالك السابق للمزرعة التي اكتُشفت فيها الدائرة، أخبر المجلس المحلي بأنه قام ببناء الحجارة بنفسه في التسعينيات.

ويمكن القول إن علماء الآثار أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، ولكن لا يوجد ما يدعو للقلق، حيث أنه من الشائع جدا حدوث مثل هذا الخطأ العلمي فيما يتعلق بتقدير عمر الهياكل والأبنية، الحديثة منها والقديمة.

المصدر: RT