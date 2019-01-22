مواصفات "الدرع" الروسية مقابل "العنكبوت" الإسرائيلية!

قارنت أسبوعية "زفيزدا" الروسية بين إمكانات منظومتي "بانتسير" (الدرع) الروسية و"Spyder-MR" (العنكبوت) الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن المنظومتين تعدان سلاحين فتاكيْن فعالين، ولكن قدرة منظومة "بانتسير" الروسية على تدمير الأهداف التابعة للصنوف القتالية المختلفة، سواء كانت جوية أو برية، وقابليتها لإطلاق النيران من الحركة، تدفع بالصحيفة إلى الاعتقاد بأن "بانتسير-إس" الروسية أكثر فاعلية من "العنكبوت" الإسرائيلية.

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ونصبت منظومة "بانتسير" الروسية على منصة شاحنة "كاماز" الروسية. أما "العنكبوت"، فنصبت على منصة شاحنة "سكودا" التشيكية.

وتتعادل المنظومتان من حيث سرعتهما التي تبلغ 90 كيلومترا في الساعة. لكن قدرة المنظومة الروسية ذاتية الحركة على اجتياز الحواجز، وخاصة السير في الطرق الوعرة غير المعبدة، تفوق قدرات مثيلتها الإسرائيلية.

وعلاوة على ذلك، فإن المنظومة الروسية تتفوق على "العنكبوت" من حيث تعدد المهام، حيث يمكن أن تستخدم مدافع تتميز بسرعة رمي فائقة.

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وتمتلك "بانتسير" الروسية 12 صاروخا موجها مزودا برأس قتالي تزن متفجراته 20 كيلوغراما. وبمقدورها تدمير الأهداف على ارتفاع 15 كيلومترا ومدى 20 كيلومترا. أما الأهداف المحلقة على ارتفاع منخفض، فتدمرها المدافع بسرعة 5 آلاف طلقة في الدقيقة.

وفيما يتعلق بمنظومة "العنكبوت" الإسرائيلية، فتمتلك 8 صواريخ موجهة راداريا من طراز "دربي" وموجهة حراريا من طراز "Python-5". ويتراوح وزن متفجراتها بين 11 و23 كيلوغراما.

وأشارت الأسبوعية إلى أن المنظومة الإسرائيلية تتفوق على المنظومة الروسية من حيث مدى اكتشاف الأهداف. فيما تتقدم المنظومة الروسية على نظيرتها من حيث رد الفعل السريع على الأهداف المكتشفة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا