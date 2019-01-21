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اكتشاف مقابر تعود للمملكة القديمة في جنوب مصر

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف مقابر تعود للمملكة القديمة في جنوب مصر
Ministry of Antiquities
إحدى المقابر التي عثر عليها جنوب مصر
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أعلنت وزارة شؤون الآثار القديمة في مصر عن العثور على مقابر تعود للمملكة القديمة (منتصف القرن 23- منتصف القرن 21 قبل الميلاد).

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وعثرت بعثة جامعة مدينة برمنغهام البريطانية في منطقة أسوان في جنوب مصر على ست مقابر مختلفة المقاسات.

ويقول الدكتور، مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار القديمة: "مع أن المدخل الرئيس لأحد القبور كان سليما تماما، إلا أنه تعرض للسرقة والنهب قبل مئات السنين، حيث تمكن اللصوص من الدخول إلى القبر عن طريق كسر الجدار الخلفي".

المصدر: نوفوستي

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