شركة روسية تعلم الذكاء الصناعي حل شيفرة صور فضائية

تعمل المؤسسة الروسية للبحوث الواعدة على وضع تكنولوجيا حل شيفرة الصور الفوتوغرافية الفضائية باستخدام الذكاء الصناعي.

وصرح ناطق باسم المؤسسة لوكالة "تاس" الروسية، الجمعة 18 يناير الجاري، قائلا: "ستسمح التكنولوجيا بالتعرف أوتوماتيكيا على صور التقطت من الفضاء لمختلف المنشآت الأرضية والطائرات والمعدات الحربية، وتحديد أنواعها في بعض الأحوال. وعلى سبيل المثال، ستميز بين ماركتي الشاحنتين زيل أو كاماز الروسيتين".

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وأشار الناطق إلى أن الأجهزة الأمنية الروسية مهتمة جدا بالتكنولوجيات المتعلقة بالذكاء الصناعي، وعلى وجه الخصوص، تلك التي تتعرف على نتائج الملاحة الفضائية وتعالج النماذج من كلام الإنسان وتتنبأ في تصرف الأنظمة المعقدة.

وقال الناطق إن مؤسسة البحوث الواعدة طرحت مناقصة وضع أنظمة "التخليق الأوتوماتيكي للكلام"، لتحل في المستقبل مكان الإنسان عند إطلاع السكان على الحوادث وحالات الطوارئ وتعليم الطلاب عن بعد.

وتعتزم المؤسسة أيضا تحقيق مشروع استخدام الذكاء الصناعي لفرض رقابة على إنتاج البضائع فائقة التقنية وصيانتها الفنية، وذلك باستخدام نظارة واقع افتراضي يرتديها العامل أثناء تنفيذ مهماته.

المصدر: تاس