علماء يقترحون طريقة لتجنب كارثة عالمية وموت الملايين

توصل علماء كلية لندن الجامعية إلى أن على الناس تغيير طريقة تحضير الطعام والنظام الغذائي، لتجنب كارثة عالمية على الأرض وموت الملايين من الناس مبكرا.

ويفيد موقع "Phys.org" بأنه وفقا لرأي الباحثين، فإنه على البشر تقليل كمية اللحوم والسكر التي يتناولونها إلى النصف، ومضاعفة كمية الخضروات والفواكه والمكسرات التي يتناولونها.

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ويعتقد العلماء أن توفير الغذاء لعشرة مليارات شخص عام 2050، وتخفيض التأثير السلبي في البيئة ممكن من خلال إجراء تغيرات جذرية في النظام الغذائي.

فمثلا يجب ألا يتناول الفرد أكثر من 14 غم من اللحم الأحمر وأكثر من 250 غم من منتجات الألبان يوميا.

كما يشير الباحثون إلى أن هذا يخفض من انبعاث غاز الميثان إلى الجو، ويخفض من تقطيع أشجار الغابات لتحويل مساحاتها إلى مراعي.

يذكر أن علماء آخرون أعلنوا، في ديسمبر الماضي، أن التخلي عن تناول اللحوم والانتقال إلى نظام غذائي نباتي لن يقلل من التأثير السلبي في البيئة، بل سيزيده بسبب توسع مساحات الأراضي الزراعية.

المصدر: لينتا. رو