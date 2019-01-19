سلاح الجو الروسي يتسلم العام الجاري 4 مقاتلات "ميغ-35"

أفاد مصدر لوكالة "تاس" الروسية في الصناعة الحربية الروسية بأن القوات الجوية الفضائية الروسية، ستتسلم العام الجاري 4 مقاتلات خفيفة حديثة من طراز "ميغ-35".

وقال المصدر إن صناعة الطائرات الروسية أنتجت العام الماضي طائرتي "ميغ-35" خفيفتين للقتال والتدريب وسلمتهما للقوات الجوية والفضائية الروسية.

وستتسلم تلك القوات 4 طائرات قتالية من هذا النوع صنعت على دفعات. وأشار المصدر إلى أن تلك الطائرات لا يمكن استخدامها كطائرات بحرية.

كما أضاف أن اتفاقية تسليم دفعة أخرى تتضمن 14 طائرة من مقاتلات "ميغ-35" ستوقع مع وزارة الدفاع الروسية عام 2020.

يذكر أن الطائرة "ميغ-35" تعد مقاتلة خفيفة الوزن، وتنتمي إلى الجيل "4++" من الطائرات المقاتلة متعددة المهام.

وتزود المقاتلة بأجهزة ملاحة لاسلكية إلكترونية من الجيل الجديد، تضم بصورة خاصة رادار الشبك الطوري الإيجابي، ومنظومات بصرية لاسلكية إلكترونية خاصة بمكافحة الأهداف الجوية والأرضية والأسلحة الجوية الحديثة.

وقد تحمل الطائرة على ظهرها صواريخ موجهة "جو-جو" و"جو-أرض" وصواريخ غير موجهة، بالإضافة الى أنها مزودة بمدفع جوي.

ويسمح الرادار المنصوب في المقاتلة باكتشاف الأهداف الجوية على مدى حتى 120 كم، ومتابعة 10 أهداف وضرب 4 أهداف أخرى، في آن واحد.

وتستطيع الطائرة اكتشاف الأهداف البحرية الكبيرة على بعد 250 كلم، أما هدف بحجم زورق، فتستطيع الطائرة اكتشافه على مدى 150 كلم.

المصدر: تاس